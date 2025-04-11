Гвоздик готовий змінити вагову категорію

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) готовий до зміни вагової категорії.

Цитує бійця РБК-Україна.

Боксер готовий перейти у крузервейт заради чемпіонського поєдинку.

"Важко боротися за будь-який титул, тим більше у напівважкій ваговій категорії, тому що тут зібралася така команда. По-перше, вони там тримають усі пояси і бʼються один з одним. Навіть зараз йде мова про третій бій між Біволом та Бетербієвим, однак тут вони вже не будуть битися за пояс WBC, оскільки Девід Бенавідес став постійним чемпіоном. Тому, звичайно, ці бої важко отримувати.

Зміна вагової категорії? Так, однозначно, я готовий перейти у крузервейт, якщо будуть цікаві пропозиції по цьому", - розповів Гвоздик.