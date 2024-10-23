Де Брейне може продовжити кар'єру в США
Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брейне віддає перевагу продовженню кар'єри в МЛС, а не в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє видання Sky Sports.
Бельгійський хавбек може залишити англійський клуб через щільний графік матчів та інтенсивність ігор в АПЛ. Інтерес до Де Брейне проявляє саудівській Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.
Зазначається, що дружина футболіста не хоче виховувати дітей на Близькому Сході, через що гравець віддає перевагу можливому переходу в клуб МЛС. Зокрема, інтерес до Кевіна Де Брейне проявляє Сан-Дієго, який дебютує в елітному дивізіоні США та Канади у 2025 році.
Нагадаємо, що 33-річний хавбек травмувався у матчі 1 туру ЛЧ проти Інтера, який відбувся 18 вересня. Тоді його замінили після першого тайму. З того часу він пропустив шість поєдинків "містян", а також – два матчі Бельгії у Лізі націй.
У сезоні-2024/25 бельгієць зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.