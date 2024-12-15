Гвардіола: Дайте Родрі відпустку, як в НБА і він буде здоровий
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Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна в півзахисника команди Родрі пов'язана зі складним графіком матчів у футболістів.
Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Родрі травмований, тому що він зіграв 75 ігор минулого сезону. Дайте йому півтора-два місяці відпустки після Євро, як в НБА. Скажіть йому, і він буде в порядку, і після цього він може зіграти 80 ігор, якщо хочете. Але дайте йому три місяці...", – сказав Гвардіола.
Нагадаємо, Родрі травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала. 28-річний півзахисник пройшов обстеження, яке підтвердило розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. У поточному сезоні гравець більше не зіграє.
Зазначимо, що іспанець виступає за Сіті з 2019 року. На його рахунку 260 матчів, в яких він відзначився 26 голами та віддав 30 асистів.