Гвардіола: Дайте Родрі відпустку, як в НБА і він буде здоровий

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна в півзахисника команди Родрі пов'язана зі складним графіком матчів у футболістів.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Родрі травмований, тому що він зіграв 75 ігор минулого сезону. Дайте йому півтора-два місяці відпустки після Євро, як в НБА. Скажіть йому, і він буде в порядку, і після цього він може зіграти 80 ігор, якщо хочете. Але дайте йому три місяці...", – сказав Гвардіола.

⚠️ Pep Guardiola: “Rodri is injured because he played 75 games last season”.



“Give him one month and a half, two months holiday after the Euros, like in the NBA”.



“Tell him and he’d be perfect, and after he can play 80 games if you want. But give him three months...”. pic.twitter.com/uVyRxRMG2y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024

Нагадаємо, Родрі травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала. 28-річний півзахисник пройшов обстеження, яке підтвердило розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. У поточному сезоні гравець більше не зіграє.

Зазначимо, що іспанець виступає за Сіті з 2019 року. На його рахунку 260 матчів, в яких він відзначився 26 голами та віддав 30 асистів.