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Гвардіола: Дайте Родрі відпустку, як в НБА і він буде здоровий

Станіслав Лисак — 15 грудня 2024, 12:28
Гвардіола: Дайте Родрі відпустку, як в НБА і він буде здоровий
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна в півзахисника команди Родрі пов'язана зі складним графіком матчів у футболістів.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Родрі травмований, тому що він зіграв 75 ігор минулого сезону. Дайте йому півтора-два місяці відпустки після Євро, як в НБА. Скажіть йому, і він буде в порядку, і після цього він може зіграти 80 ігор, якщо хочете. Але дайте йому три місяці...", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Родрі травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала. 28-річний півзахисник пройшов обстеження, яке підтвердило розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. У поточному сезоні гравець більше не зіграє.

Зазначимо, що іспанець виступає за Сіті з 2019 року. На його рахунку 260 матчів, в яких він відзначився 26 голами та віддав 30 асистів.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Родрі

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