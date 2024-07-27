Гвардіола: Я не залишусь у Манчестер Сіті ще на 8 років
Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про те, як довго збирається залишатися у поточному клубі.
Цитує Гвардіолу відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.
"Я в Ман Сіті вже 8 років. І я не залишуся тут ще на 8 років, тому я ближче до того, щоб піти, ніж залишитися! Але я не казав, що йду...", — сказав Гвардіола.
Зазначимо, що Гвардіола працює в Манчестер Сіті з 2016 року. За 8 років у клубі він виграв 17 трофеїв, у тому числі Лігу чемпіонів у сезоні-2022/23.
Чинний контракт 53-річного іспанського фахівця з Манчестер Сіті розрахований до кінця наступного сезону.