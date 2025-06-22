Чому ні? – Гвардіола готовий попрацювати у Південній Америці

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що він відкритий для можливості попрацювати у Південній Америці.

Слова 54-річного іспанця наводить The Athletic.

До такого висновку Гвардіола дійшов після того, як він відчув пристрасть вболівальників та команд на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Фахівець високо оцінив виступи бразильських та аргентинських колективів, а також колорит, який привнесли на змагання їхні фанати.

"Чому ні? Багато-багато хороших речей, які відбуваються у футболі, багато-багато хороших речей походять з Південної Америки. Особливо Бразилія, Колумбія, Аргентина, Уругвай, я б сказав, всі країни, багато-багато хорошого. Найкращі гравці походять звідти, більшість з них переїжджають до Європи, тому що можливості є економічно престижними. Мені подобається, коли ти береш участь у цьому турнірі з європейською командою граєш проти південноамериканських, з іншого континенту. Як вони кидають виклик, як вони змагаються. Я захоплююся тим, як вони захищаються. Бока Хуніорс, як кожен гол виглядає, вау, як кінець світу. Знаєте, це різні стилі, різні шляхи. Це дуже, дуже добре. Мені подобається, що кожна гра важка, дуже, дуже важка. За винятком однієї чи двох, всі ігри напружені, і люди кажуть: "О, сюрприз, європейська команда програла". О, так, ласкаво просимо в реальний світ, так? Ласкаво просимо у світ, друзі мої. Ви виглядаєте так, ніби просто ворушите животом і не стежите за тим, що відбувається, тому що вони хороші", – сказав Гвардіола.

Чинний контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахований до літа 2027 року. Сторони продовжили угоду в листопаді минулого року.

"Містяни" зіграють свій другий матч в межах КЧС-2025 у ніч на завтра, 23 червня. Наступним суперником англійців буде Аль-Айн з ОАЕ. Гра розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулих матчів Клубного чемпіонату світу-2025.