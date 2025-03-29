Вірю та сподіваюсь, – Гвардіола оцінив можливість повернення Родрі перед клубним ЧС

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив можливість повернення Родрі у стартову обойму перед клубним чемпіонатом світу.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Повернення перед КЧС? Я в це вірю та сподіваюсь. Він дуже якісний гравець, але зараз конкуренція інша. Крок за кроком, але ми довіряємо Родрі та віримо в нього", – розповів Гвардіола.

🚨🇪🇸 Pep Guardiola on Rodri’s return: “Back for the Club World Cup? I wish, I hope. He's behaving really well on the pitch already but competition is completely different so we will see”.



“Step by step, we trust Rodri”. pic.twitter.com/Hx55wIeCL5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2025

Нагадаємо, іспанець отримав ушкодження в матчі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки. Повернення футболіста на поле очікується не раніше кінця квітня.

Раніше іспанський тренер висловився про захисника команди Абдукодіра Хусанова.