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Вірю та сподіваюсь, – Гвардіола оцінив можливість повернення Родрі перед клубним ЧС

Володимир Максименко — 29 березня 2025, 09:28
Вірю та сподіваюсь, – Гвардіола оцінив можливість повернення Родрі перед клубним ЧС
Родрі
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив можливість повернення Родрі у стартову обойму перед клубним чемпіонатом світу.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Повернення перед КЧС? Я в це вірю та сподіваюсь. Він дуже якісний гравець, але зараз конкуренція інша. Крок за кроком, але ми довіряємо Родрі та віримо в нього", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, іспанець отримав ушкодження в матчі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки. Повернення футболіста на поле очікується не раніше кінця квітня.

Раніше іспанський тренер висловився про захисника команди Абдукодіра Хусанова.

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