Гвардіола: Це найважчий сезон у моїй кар'єрі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав свій найважчий сезон у кар'єрі та пояснив, чому він вважає саме так.

Думку фахівця наводить ESPN.

"Цей сезон – найважчий у кар'єрі. Футбол став більш вимогливим. Коли ти не перемагаєш, то це впливає на тебе в сенсі підготовки, настрою, емоційного стану та багато іншого. Це дуже важко. Навіть важче, ніж минулого сезону, коли ми боролись за титули та вигравали", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, іспанець тренує Манчестер Сіті з 2016 року. До цього наставник працював у Барселоні та Баварії.

З "містянами" Гвардіола вперше в історії АПЛ набрав 100 очок за чемпіонат та виграв його чотири рази поспіль – цього також нікому раніше не вдавалось.

Раніше фахівець натякнув на можливе завершення тренерської кар'єри.