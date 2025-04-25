Примиренню бути: Гвардіола та його дружина можуть дати шлюбу другий шанс
Після гучної новини про розлучення в січні цього року, головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра несподівано знову потрапили у центр уваги – але вже з романтичним підтекстом.
За повідомленнями каталонського видання El Nacional, пара провела Великдень разом у Барселоні та, схоже, вирішила дати стосункам новий шанс.
Після 30 років разом, новина про їхню розлуку стала несподіванкою для багатьох. Проте інсайдери зазначають, що "не все втрачено", а сам Гвардіола тепер готовий регулярно навідуватися до Барселони між матчами – не лише заради родини, а й задля відновлення стосунків із Крістіною.
Пара, яка має трьох дітей, все ще носить обручки. А минулого місяця Пеп навіть прилетів до Барселони після кубкового матчу, аби провести кілька днів удома з Крістіною. Вони відвідали її магазин, провели разом вечір, і це стало новим кроком до можливого примирення.
Нагадаємо, Пеп і Крістіна познайомилися ще у 1994 році, але одружилися тільки у 2014-му. Останні роки вони жили окремо – вона в Іспанії, він у Британії. Незважаючи на дистанцію, підтримували теплі стосунки, навіть під час процесу розлучення, який мав завершитися спільно узгодженим фінансовим розділом.
Раніше повідомлялося, що Гвардіола був помічений у компанії невідомої жінки після розлучення.