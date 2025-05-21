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Гвардіола: Нам дуже не вистачатиме Де Брейне

Олег Дідух — 21 травня 2025, 14:36
Гвардіола: Нам дуже не вистачатиме Де Брейне
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував прощальний домашній матч хавбека команди Кевіна Де Брейне.

Іспанського фахівця цитує пресслужба Манчестер Сіті.

"Титули – це добре, але коли живеш в одному місці десять років з такою любов’ю, повагою і вдячністю, кращого нічого немає. Це сумний день, і його дуже сильно не вистачатиме, без сумнівів. 10 років, багато матчів, титулів і моментів.

Сьогодні ми побачили, скільки було любові. Це так приємно. Справа не в голах чи асистах. Важливе поєднання і те, що рік за роком він віддавав себе клубу, який люблять люди. Коли Кевін прийшов сюди, я впевнений, що він не був фанатом Ман Сіті, але зараз я впевнений, що він став ним назавжди через зв’язок між усіма людьми і ним самим", – заявив Гвардіола.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне покине Манчестер Сіті вільним агентом після 10 років у клубі. Вчора, 20 травня, Сіті у 37 турі АПЛ обіграли Борнмут 3:1, для 33-бельгійця це був останній домашній матч за команду.

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