Гвардіола: Нам дуже не вистачатиме Де Брейне

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував прощальний домашній матч хавбека команди Кевіна Де Брейне.

Іспанського фахівця цитує пресслужба Манчестер Сіті.

"Титули – це добре, але коли живеш в одному місці десять років з такою любов’ю, повагою і вдячністю, кращого нічого немає. Це сумний день, і його дуже сильно не вистачатиме, без сумнівів. 10 років, багато матчів, титулів і моментів.

Сьогодні ми побачили, скільки було любові. Це так приємно. Справа не в голах чи асистах. Важливе поєднання і те, що рік за роком він віддавав себе клубу, який люблять люди. Коли Кевін прийшов сюди, я впевнений, що він не був фанатом Ман Сіті, але зараз я впевнений, що він став ним назавжди через зв’язок між усіма людьми і ним самим", – заявив Гвардіола.