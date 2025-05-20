Борнмут із Забарним програв Манчестер Сіті у матчі з двома вилученнями

У вівторок, 20 травня, відбулися два матчі 37 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Манчестер Сіті та Борнмут провели бойовий поєдинок з двома вилученнями, який завершився перемогою "містян" з рахунком 3:1. Це був останній матч Кевіна де Брейна на домашньому стадіоні Ман Сіті та перший поєдинок для Родрі після травми.

Що ж стосується українського захисника "вишень", то Ілля Забарний відіграв увесь матч та отримав оцінку 6,6.

В іншій зустрічі Крістал Пелес та Вулвергемптон влаштували гольову перестрілку. На два голи "вовків" Пелес відповів чотирма результативними ударами.

Чемпіонат Англії – АПЛ

37 тур, 20 травня

Манчестер Сіті – Борнмут 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Мармуш, 2:0 – 38 Сілва, 3:0 – 89 Ніко, 3:1 – 90+6 Джеббісон

Вилучення: Ковачич 67 (Манчестер Сіті, пряма червона), Кук 74 (Борнмут, пряма червона)

Крістал Пелес – Вулвергемптон 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 24 Агбаду, 1:1 – 27 Нкетія, 2:1 – 32 Нкетія, 3:1 – 50 Чілвелл, 3:2 – 62 Ларсен, 4:2 – 86 Езе

Standings provided by Sofascore

Напередодні Віталій Миколенко допоміг Евертону виграти Саутгемптон, а Арсенал Олександра Зінченка гарантував собі місце у Лізі чемпіонів.