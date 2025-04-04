Гвардіола: Де Брейне – один із найвеличніших півзахисників у історії АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував рішення Кевіна Де Брейне покинути клуб наприкінці поточного сезону.

Іспанського фахівця цитує пресслужба чемпіонів Англії.

"Він – один із найвеличніших півзахисників у історії АПЛ, якщо не найвеличніший. І лідер нашої команди. Його голи, асисти та бачення поля в останній третині буде дуже важко замінити. Ми виграли багато трофеїв, і він був залучений до кожного з них.

Запам’ятайте його як частину цього клубу. Я сказав Кевіну, що для нього двері в Манчестер Сіті завжди відкриті. Він – частина сім’ї цього клубу.

У нас з ним завжди були особливі стосунки. Кевін – особлива людина та гравець. Це такий же емоційний момент, як із відходом Агуеро. Всі форварди отримували користь від таланту Кевіна. Звичайно, ми насолоджуватимемося останніми двома місяцями разом, але емоційно це важко", – заявив Гвардіола.