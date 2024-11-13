Зараз немає місця для помилок: Зінченко – про майбутній матч проти Грузії у Лізі націй

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від майбутнього матчу Ліги націй з Грузією, наголосивши, що місця для помилок зараз немає.

Про це він сказав у коментарі Взбірна.

"Першу гру я дивився по телевізору, я памʼятаю, що було дуже важке поле, і футболу було мало з обох сторін. На перший план виходила боротьба. Думаю, якщо ми покажемо нашу найкращу гру, то нам все по силах.

Буде дуже важко. Звичайно, що всі ми налаштовуємося на цю гру. Розуміємо рівень відповідальності цього матчу, тому зараз немає місця для помилок", – сказав Зінченко.

Поєдинок Грузія – Україна відбудеться на Батумі Арені в однойменному грузинському місті. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Після чотирьох турів Україна займає останню сходинку в групі В1 Ліги націй. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Єдину перемогу команда здобула саме у грі з Грузією (1:0) у третьому турі, а згодом підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Чехією.