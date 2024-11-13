Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зараз немає місця для помилок: Зінченко – про майбутній матч проти Грузії у Лізі націй

Олексій Мурзак — 13 листопада 2024, 21:39
Зараз немає місця для помилок: Зінченко – про майбутній матч проти Грузії у Лізі націй
Олександр Зінченко
УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від майбутнього матчу Ліги націй з Грузією, наголосивши, що місця для помилок зараз немає.

Про це він сказав у коментарі Взбірна.

"Першу гру я дивився по телевізору, я памʼятаю, що було дуже важке поле, і футболу було мало з обох сторін. На перший план виходила боротьба. Думаю, якщо ми покажемо нашу найкращу гру, то нам все по силах.

Буде дуже важко. Звичайно, що всі ми налаштовуємося на цю гру. Розуміємо рівень відповідальності цього матчу, тому зараз немає місця для помилок", – сказав Зінченко.

Поєдинок Грузія – Україна відбудеться на Батумі Арені в однойменному грузинському місті. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Після чотирьох турів Україна займає останню сходинку в групі В1 Ліги націй. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Єдину перемогу команда здобула саме у грі з Грузією (1:0) у третьому турі, а згодом підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Чехією.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Ліга націй УЄФА Збірна Грузії з футболу

Збірна України з футболу

Визначились коментатори матчу Грузія – Україна
Збірна Грузії – збірна України: анонс матчу Ліги націй
Збірна Грузії – збірна України: онлайн-трансляція
Збірна Грузії – збірна України: де дивитися матч Ліги націй
Саньоль продовжив контракт зі збірною Грузії перед матчем проти України

Останні новини