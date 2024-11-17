Заслужена нічия для обох команд: Яремчук – про матч проти Грузії

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував нічию з Грузією (1:1) у 5-му турі Ліги націй, назвавши такий результат справедливим.

Про це він сказав у коментарі Взбірна.

"Могли забити, а могли й пропустити. Вважаю, нічия – більш справедливий результат. Звичайно, в кінці десь могли забити, але в цілому Грузія в 2-й таймі була більш небезпечна, ніж Україна, тому, я думаю, заслужена нічия для обох команд.



Так, було важко, звичайно. Коли вони забили і почали тиснути – було непросто. Два гольові моменти наприкінці матчу? Вибігли в атаку, отримав простір, створили гольовий момент. Десь не пощастило трошки", – зазначив він.