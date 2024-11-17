Заслужена нічия для обох команд: Яремчук – про матч проти Грузії
Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував нічию з Грузією (1:1) у 5-му турі Ліги націй, назвавши такий результат справедливим.
Про це він сказав у коментарі Взбірна.
"Могли забити, а могли й пропустити. Вважаю, нічия – більш справедливий результат. Звичайно, в кінці десь могли забити, але в цілому Грузія в 2-й таймі була більш небезпечна, ніж Україна, тому, я думаю, заслужена нічия для обох команд.
Так, було важко, звичайно. Коли вони забили і почали тиснути – було непросто. Два гольові моменти наприкінці матчу? Вибігли в атаку, отримав простір, створили гольовий момент. Десь не пощастило трошки", – зазначив він.
Форвард також поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Албанії.
"За збірну завжди матчі дуже відповідальні. Албанія – команда непроста, минулий раз програли з ними, тому буде дуже складно. Вболівальники гарячі, у команди італійський такий стиль, добре обороняються, складно проти них грати", – підкреслив Яремчук.
Після 5 турів українці залишилися на останньому місці у квартеті 1В, набравши 5 очок. Лідерами залишилися чехи (8), на другому місці йде збірна Грузії (7), Албанія (7) – третя.
19 листопада в завершальному турі Україна зіграє в гостях у Албанії, а Чехія прийме Грузію. Українці вже втратили шанси виграти групу та автоматично підійнятися в дивізіон А.