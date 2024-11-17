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Заслужена нічия для обох команд: Яремчук – про матч проти Грузії

Олексій Мурзак — 17 листопада 2024, 17:11
Заслужена нічия для обох команд: Яремчук – про матч проти Грузії
Роман Яремчук
УАФ

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував нічию з Грузією (1:1) у 5-му турі Ліги націй, назвавши такий результат справедливим.

Про це він сказав у коментарі Взбірна.

"Могли забити, а могли й пропустити. Вважаю, нічия – більш справедливий результат. Звичайно, в кінці десь могли забити, але в цілому Грузія в 2-й таймі була більш небезпечна, ніж Україна, тому, я думаю, заслужена нічия для обох команд.

Так, було важко, звичайно. Коли вони забили і почали тиснути – було непросто. Два гольові моменти наприкінці матчу? Вибігли в атаку, отримав простір, створили гольовий момент. Десь не пощастило трошки", – зазначив він.

Форвард також поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Албанії.

"За збірну завжди матчі дуже відповідальні. Албанія – команда непроста, минулий раз програли з ними, тому буде дуже складно. Вболівальники гарячі, у команди італійський такий стиль, добре обороняються, складно проти них грати", – підкреслив Яремчук.

Після 5 турів українці залишилися на останньому місці у квартеті 1В, набравши 5 очок. Лідерами залишилися чехи (8), на другому місці йде збірна Грузії (7), Албанія (7) – третя.

19 листопада в завершальному турі Україна зіграє в гостях у Албанії, а Чехія прийме Грузію. Українці вже втратили шанси виграти групу та автоматично підійнятися в дивізіон А.

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Збірна України з футболу

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