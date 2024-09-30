Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Грізманн завершив кар’єру у збірній Франції

Ігор Чернявський — 30 вересня, 12:10
Грізманн завершив кар’єру у збірній Франції
Федерація футболу Франції

Французький нападник Атлетико Антуан Грізманн вирішив завершити кар’єру в національній збірній.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

"Я завершую цю чудову главу мого життя, дякую за всі пам’ятні моменти", – цитує слова гравця Романо.

Грізманн взяв участь у 137 матчах збірної Франції, на його рахунку 44 голи та 38 асистів. Антуан був ключовим гравцем "Ле бльо" на переможному чемпіонаті світу-2018. На тому турнірі "Маленький принц" оформив 4+2 за системою гол+пас

Окрім того, Грізманн має у своєму доробку срібні медалі ЧС-2022 та Євро-2016, а також трофей Ліги націй-2021/22.

Збірна Франції з футболу Антуан Грізманн Атлетико Мадрид

Антуан Грізманн

Грізманн став особистим водієм для власників довічних абонементів на матчі Атлетико
Грізманн розглядає можливість покинути Атлетико – джерело
Визначилась символічна збірна 2 туру Ла Ліги від Sofascore
Лунін потрапив у список розчарувань на Євро-2024
Грізманн: Збірній Франції не вистачило гола у грі з Нідерландами

Останні новини