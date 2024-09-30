Грізманн завершив кар’єру у збірній Франції
Федерація футболу Франції
Французький нападник Атлетико Антуан Грізманн вирішив завершити кар’єру в національній збірній.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
"Я завершую цю чудову главу мого життя, дякую за всі пам’ятні моменти", – цитує слова гравця Романо.
Грізманн взяв участь у 137 матчах збірної Франції, на його рахунку 44 голи та 38 асистів. Антуан був ключовим гравцем "Ле бльо" на переможному чемпіонаті світу-2018. На тому турнірі "Маленький принц" оформив 4+2 за системою гол+пас
Окрім того, Грізманн має у своєму доробку срібні медалі ЧС-2022 та Євро-2016, а також трофей Ліги націй-2021/22.