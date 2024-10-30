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Сваток розповів про шанси на виграш чемпіонату MLS

Володимир Клепач — 30 жовтня, 11:58
Сваток розповів про шанси на виграш чемпіонату MLS
Олександр Сваток
Павло Кубанов

Центральний захисник Остіна і збірної України Остіна Олександр Сваток, впевнений, що в MLS у будь-якої команди із чемпіонату є шанси на здобуття титулу.

Про це Сваток розказав у інтерв'ю YouTube-каналу Українській асоціації футболу.

"Хотілося б якомога краще себе проявити, здобути якомога кращий результат. Я можу сказати, що чемпіонат MLS – достатньо рівний. Так, є 3-4 клуби, які виділяються з-поміж інших. Але шанси більші, ніж в інших лігах, де є 3-4, які кожного року борються за чемпіонство. У США я вважаю, що більше шансів. Є кубкова система, де від одного матчу все може змінитися. Сьогодні дуже пощастило – червона картка у суперника, можеш вибити серйозного конкурента".

Сваток став гравцем американського клубу літом 2024 року. В MLS він зіграв 8 матчів, результативними діями поки не відзначився. На рахунку Олександра 8 матчів за збірну України.

Раніше Олександр розповів, чим футбол в США відрізняється від футболу в Європі.

Цікаво, що Сваток став лише п’ятим футболістом збірної України не з європейського клубу.

Олександр Сваток

Олександр Сваток

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