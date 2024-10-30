Сваток розповів, чим відрізняється футбол в США від футболу в Європі

Центральний захисник Остіна і збірної України Остіна Олександр Сваток, розповів, що футбол в США відрізняється від футболу в Європі тим, що він більш відкритий.

Про це Сваток розказав у інтерв'ю YouTube-каналу Українській асоціації футболу.

"У США більш у відкритий футбол грають, ніж у Європі. Потрібно звикати до більшої кількості контратак. В Україні і в Європі більш сфокусовані на тактиці, як зіграти більш компактно, а там цікавий чемпіонат.

Загалом у них все трохи інакше: інші закони, інший менталітет. Нічого надзвичайного, але все трохи не так, як у нас".

Сваток став гравцем американського клубу літом 2024 року. В MLS він зіграв 8 матчів, результативними діями поки не відзначився. На рахунку Олександра 8 матчів за збірну України.

Цікаво, що Сваток став лише п’ятим футболістом збірної України не з європейського клубу.