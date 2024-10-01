Незабутній день на все життя: Трубін подарував теплі обійми палкому вболівальнику Бенфіки

Минулої суботи гравці Бенфіки зробили для маленького фаната Мануеля незабутній день. Зустріч гравців та хлопця відбулася у межах фонду португальського клубу.

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Мануеля привітали лідери та основні гравці команди, в тому числі і український голкіпер Анатолій Трубін. Наш футболіст трохи збентежив хлопця своїми розмірами, через що той запитався про зріст гравця.

Нагадаємо, Трубін перейшов до Бенфіки влітку 2023 року з Шахтаря за 10 млн євро, підписавши угоду на п'ять років.

Цього сезону на рахунку 23-річного українця сім матчів у межах португальського чемпіонату, у трьох з яких він зберіг ворота у недоторканності.