Незабутній день на все життя: Трубін подарував теплі обійми палкому вболівальнику Бенфіки
Минулої суботи гравці Бенфіки зробили для маленького фаната Мануеля незабутній день. Зустріч гравців та хлопця відбулася у межах фонду португальського клубу.
Мануеля привітали лідери та основні гравці команди, в тому числі і український голкіпер Анатолій Трубін. Наш футболіст трохи збентежив хлопця своїми розмірами, через що той запитався про зріст гравця.
Нагадаємо, Трубін перейшов до Бенфіки влітку 2023 року з Шахтаря за 10 млн євро, підписавши угоду на п'ять років.
Цього сезону на рахунку 23-річного українця сім матчів у межах португальського чемпіонату, у трьох з яких він зберіг ворота у недоторканності.