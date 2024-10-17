Протримався 2,5 хвилини: чарівна шахістка швидко розібралася з гравцем Тоттенгема

Центральний захисник Тоттенгема та збірної Румунії Раду Дрегушин спробував свої сили у шахах. Його суперницею стала шведська професійна гравчиня Анна Кремлінг. Для того, щоб поставити мат футболісту, Анні знадобилося дві з половиною хвилини. До вашої уваги перебіг партії:

Молода шахістка нещодавно взяла участь у шаховій Олімпіаді, де захищала кольори Швеції разом зі своєю мамою. На відміну від батьків, (тато також є професійним гравцем) поки що Кремлінг не може похизуватися званням гросмейстера, але натомість вона досягла чималого успіху в соціальних мережах.

За її блогом в Instagram стежать 660 тисяч людей, і не дарма – Анна регулярно радує шанувальників своєю сонцесяйною посмішкою та розважальним контентом.