Блізніченко порівняв рівень зарплат в УПЛ та Першій лізі

Колишній вінгер Дніпра, Вереса Андрій Блізніченко, який нині виступає за запорізький Металург, порівняв рівець зарплат в Українській Прем'єр-лізі та Першій лізі.

Цитує гравця Sport-express.ua.

"Особливої різниці з погляду гравця ніяких немає: зарплати виплачують вчасно, преміальні після матчів також дають, нічого екстраординарного. Не знаю, скільки отримують хлопці, я не вважаю доречним такі питання з ними обговорювати, бо це доволі індивідуально. Якщо порівнювати мої зарплати у Вересі та Звягелі з зарплатою в Металурзі, то тут вона трошки нижче, але жити можна", – сказав Блізніченко.

Нагадаємо, попереднім клубом Блізніченка був Звягель. У складі команди з рідного міста Андрій мав зіграти в новому сезону Першої ліги, але клуб знявся з чемпіонату. Цікаво, що завдяки зняттю Звягеля Металург Запоріжжя отримав право повернутися в Першу лігу.

Запоріжці наразі посідають сьоме місце в турнірній таблиці групи В Першої ліги, в їх активі 13 очок. Наступний матч команда зіграє у понеділок, 4 листопада, проти харківського Металіста 1925.