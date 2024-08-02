Блізніченко повернувся до свого рідного клубу, де гратиме під керівництвом дитячого тренера

Колишній вінгер Дніпра, Вереса та інших клубів Андрій Блізніченко стане гравцем запорізького Металурга.

Про це повідомляє Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, 30-річний футболіст уже підписав контракт із новим-старим клубом. Зазначимо, що саме в запорізькому Металурзі Андрій розпочав свою кар’єру на юнацькому рівні. Його дитячим тренером був Володимир Шаповалов, який зараз очолює першу команду запорожців.

Нагадаємо, попереднім клубом Блізніченка був Звягель. У складі команди з рідного міста Андрій мав зіграти в новому сезону Першої ліги, але клуб знявся з чемпіонату. Цікаво, що завдяки зняттю Звягеля Металург Запоріжжя отримав право повернутися в Першу лігу.