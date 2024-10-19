Зарано зрадів: гравець почав святкувати взяття воріт, але захисник вибив м'яч із лінії

В одному із молодіжних футбольних чемпіонатів Азії стався дуже кумедний випадок.

Футболіст був за крок до того, щоб забити неймовірний гол, обвівши голкіпера та захисника. Гравець відправив м'яч у ворота та вже почав святкувати, показуючи якийсь символ пальцями, проте зарано було радіти.

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В останній момент захисник виніс м'яч із порожніх воріт, що виглядало дуже кумедно на фоні крупного кадру "автора голу".

У кінці відео форвард-невдаха взявся за голову, не розуміючи, яким чином взяття воріт не було зараховано.