Зарано зрадів: гравець почав святкувати взяття воріт, але захисник вибив м'яч із лінії
Святкування голу
В одному із молодіжних футбольних чемпіонатів Азії стався дуже кумедний випадок.
Футболіст був за крок до того, щоб забити неймовірний гол, обвівши голкіпера та захисника. Гравець відправив м'яч у ворота та вже почав святкувати, показуючи якийсь символ пальцями, проте зарано було радіти.
В останній момент захисник виніс м'яч із порожніх воріт, що виглядало дуже кумедно на фоні крупного кадру "автора голу".
У кінці відео форвард-невдаха взявся за голову, не розуміючи, яким чином взяття воріт не було зараховано.