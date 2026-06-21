Колишній віцечемпіон України оголосив про завершення кар'єри у 30 років через стан здоров'я

Лівий захисник одеського Чорноморця Олександр Каплієнко оголосив про завершення кар'єри.

Про це він повідомив у власному Інстаграм.

Футболіст зазначив, що вирішив припинити свою ігрову кар'єру за станом здоров'я.

"Дорогі друзі, вболівальники та колеги! Я прийняв непросте рішення завершити свою футбольну кар'єру за станом здоров'я. Футбол був величезною частиною мого життя, подарував мені незабутні емоції, досвід, перемоги та знайомства з чудовими людьми".

Також Каплієнко висловив подяку людям, які його підтримували протягом його футбольного шляху.

"Хочу щиро подякувати всім, хто підтримував мене на цьому шляху: тренерам, партнерам по команді, клубам, рідним та вболівальникам. Ваша віра і підтримка завжди надавали мені сил. Цей етап мого життя добігає кінця, але спогади про нього назавжди залишаться зі мною. Дякую всім за довіру, підтримку та любов до футболу".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 30-річний Олександр Каплієнко покинув одеський колектив разом з іншими сімома гравцями.

У кампанії-25/26 оборонець провів 7 матчів за Чорноморець, у них результативними діями не відзначився.

Додамо, що Каплієнко є вихованцем запорізького Металургу, за основну команду котрого відіграв 39 матчів. Свого часу оборонець виступав у складі Металіста, турецького Аланьяспора, білоруських Смолевичів, тбіліське Динамо, латвійську Ауду, Дніпро-1 та ЛНЗ. У футболці дніпровської команди став віцечемпіоном у сезоні 22/23.

Зауважимо, що також уродженець Запоріжжя провів два роки, граючи за два російських клуби (Тамбов та Торпедо), але покинув країну-агресорку у березні 2022-го року.