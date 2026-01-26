Чорноморець підписав колишнього захисника ЛНЗ

Чорноморець оголосив про підписання захисника Олександра Каплієнка.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін дії контракту не повідомляється, однак за даними Transfermarkt угода розрахована до 30 червня 2026 року.

Попереднім клубом захисника був ЛНЗ, який він залишив в середині січня. У поточному сезоні Каплієнко зіграв лише один поєдинок в межах Кубку України.

Раніше футболіст вже захищав кольори "моряків", за яких у 2017 році провів 14 матчів.

Напередодні Чорноморець підписав українського форварда Андрія Хому.