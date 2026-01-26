Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чорноморець підписав колишнього захисника ЛНЗ

Олексій Мурзак — 26 січня 2026, 17:30
Чорноморець підписав колишнього захисника ЛНЗ
Олександр Каплієнко
ФК ЛНЗ

Чорноморець оголосив про підписання захисника Олександра Каплієнка.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін дії контракту не повідомляється, однак за даними Transfermarkt угода розрахована до 30 червня 2026 року.

Попереднім клубом захисника був ЛНЗ, який він залишив в середині січня. У поточному сезоні Каплієнко зіграв лише один поєдинок в межах Кубку України.

Раніше футболіст вже захищав кольори "моряків", за яких у 2017 році провів 14 матчів.

Напередодні Чорноморець підписав українського форварда Андрія Хому.

Олександр Каплієнко ЛНЗ Черкаси Чорноморець

Олександр Каплієнко

Гравець ЛНЗ втратив свідомість у матчі проти Олександрії
ЛНЗ продовжив контракт із Каплієнком
ЛНЗ підписав колишнього захисника Дніпра-1
Дніпро-1 продовжив оренду Каплієнка - ЗМІ
Невілл назвав наступного чемпіона АПЛ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік