ЛНЗ продовжив контракт із Каплієнком

Черкаський ЛНЗ продовжив контракт із 28-річним захисником Олександром Каплієнком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що нову угоду продовжили ще на два роки. В черкаську команду Олександр перейшов узимку 2024 року. У другій частині сезону-2023/24 футболіст відіграв 9 матчів, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно до ЛНЗ доєднався ексзахисник албанського Лячі. Клуб також підсилився 23-річним нападником з Гани Марком Ассінором.