ЛНЗ продовжив контракт із Каплієнком
Черкаський ЛНЗ продовжив контракт із 28-річним захисником Олександром Каплієнком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що нову угоду продовжили ще на два роки. В черкаську команду Олександр перейшов узимку 2024 року. У другій частині сезону-2023/24 футболіст відіграв 9 матчів, результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, нещодавно до ЛНЗ доєднався ексзахисник албанського Лячі. Клуб також підсилився 23-річним нападником з Гани Марком Ассінором.