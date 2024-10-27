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Александер-Арнольд: Хочу стати найвеличнішим правим захисником в історії

Олег Дідух — 27 жовтня, 14:14
Александер-Арнольд: Хочу стати найвеличнішим правим захисником в історії
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд зізнався, що для нього кар’єрними пріоритетами є не командні, а особисті досягнення.

Слова англійського футболіста наводить Sky Sports.

"Хочу стати легендою футболу, тим, хто його змінив. Я люблю говорити: "Не грай у футбол – змінюй футбол". Я хочу бути найвеличнішим правим захисником в історії футболу. Я хочу дотягнутися до зірок – моя стеля там.

Я б скоріше вибрав завоювання Золотого м'яча, ніж перемогу на ЧС. Тому що я вірю, що здатний на це. Хочу бути першим крайнім захисником із таким призом. Тільки наступного ранку після завершення кар'єри можна буде подивитися в дзеркало і сказати: "Я віддав усі сили". Не має значення, скільки в тебе трофеїв, медалей, важливо лише те, що ти даєш футболу, і те, чи реалізував ти свій потенціал", – заявив Александер-Арнольд.

Раніше повідомлялося про те, що захисник може продовжити кар’єру в Барселоні, Баварії або Реалі.

Ліверпуль Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

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