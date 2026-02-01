Шкендія продовжила оренду півзахисника Динамо

Півзахисник Динамо Решат Рамадані продовжить виступи за свій рідний клуб Шкендію.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Сторони продовжили орендну угоду до завершеня сезону-2025/26 – саме тоді спливає його контракт з "біло-синіми".

Нагадаємо, Рамадані перебрався до чинного чемпіона УПЛ влітку 2023 року але з того часу зіграв лише чотири матчі за Динамо. Цього сезону на рахунку хавбека 24 матчі у складі рідного колективу та один гол.

Портал Transfermarkt оцінює 22-річного Рамадані у 600 тисяч євро.

Минулого сезону Шкендія з орендованим хавбеком Динамо у складі стала чемпіоном Північної Македонії.