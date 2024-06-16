27-річний гравець Барселони зізнався, що нещодавно міг завершити кар’єру
Вінгер Барселони Рафінья нещодавно роздумував над тим, щоб повісити бутси на цвях.
Про це він розповів у інтерв’ю Mundo Deportivo.
"Нещодавно я думав про те, щоб піти на пенсію через особисті та професійні проблеми. Я думав про те, щоб здатися, піти з футболу, бо тоді мені було б не потрібно зіштовхуватися з психічними проблеми або труднощами та агресією з боку ЗМІ або вболівальників.
Зараз у мене є син, який дає мені велику мотивацію. Уявіть собі, що одного дня він почерпне натхнення в мене", — сказав Рафінья.
У сезоні-2023/24 бразилець відзначився 10 голами та 11 асистами в 37 матчах за Барселону. Невдовзі він виступить у складі Бразилії на Копа Америка-2024. Напередодні Рафінья відповів на критику національної команди з боку Роналдіньо.