Декілька гравців збірної Франції захворіли перед стартом Євро-2024
Декілька гравців збірної Франції захворіли перед стартом чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Про це повідомляє RMC Sport.
Після прильоту до Німеччини у деяких гравців та тренерів погіршили самопочуття. Вони скаржилися на судоми, головний біль та погане самопочуття.
Ймовірною причиною могло стати вірусне захворювання. Зазначається, що серйозних ускладнень ніхто з гравців Франції не має.
Нагадаємо, Франція матч 1 туру на Євро-2024 зіграє 17 червня проти Австрії.
Раніше видання Goal сформувало рейтинг фаворитів континентальної першості в Німеччині.