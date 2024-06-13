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Декілька гравців збірної Франції захворіли перед стартом Євро-2024

Олександр Булава — 13 червня, 17:38
Декілька гравців збірної Франції захворіли перед стартом Євро-2024

Декілька гравців збірної Франції захворіли перед стартом чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Про це повідомляє RMC Sport.

Після прильоту до Німеччини у деяких гравців та тренерів погіршили самопочуття. Вони скаржилися на судоми, головний біль та погане самопочуття.

Ймовірною причиною могло стати вірусне захворювання. Зазначається, що серйозних ускладнень ніхто з гравців Франції не має.

Нагадаємо, Франція матч 1 туру на Євро-2024 зіграє 17 червня проти Австрії.

Раніше видання Goal сформувало рейтинг фаворитів континентальної першості в Німеччині.

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