Рейнджерс призначив нового головного тренера

Данні Рель призначений головним тренером шотландського Рейнджерс. Його контракт розрахований на два з половиною роки.

Про це повідомляє пресслужба Рейнджерс

36-річний фахівець останнім часом працював у Шеффілд Венсдей, який залишив у липні. Рель має значний досвід роботи помічником тренера: він працював із Ральфом Газенгютлем у Лейпцигу та Саутгемптоні, а також допомагав Гансу-Дітеру Фліку в Баварії та у збірній Німеччини.

На цю мить Рейнджерс займають 6 місце в чемпіонаті Шотландії. У Лізі Європи команда зазнала поразок у перших двох матчах групового етапу – від Генка (0:1) та Штурма (1:2).

Нагадаємо, шотландський клуб звільнив із посади головного тренера Расселла Мартіна після низки невдалих результатів.