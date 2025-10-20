Українська правда
Рейнджерс призначив нового головного тренера

Денис Шаховець — 20 жовтня 2025, 21:19
Рейнджерс призначив нового головного тренера
Данні Рель
ФК Рейнджерс

Данні Рель призначений головним тренером шотландського Рейнджерс. Його контракт розрахований на два з половиною роки.

Про це повідомляє пресслужба Рейнджерс

36-річний фахівець останнім часом працював у Шеффілд Венсдей, який залишив у липні. Рель має значний досвід роботи помічником тренера: він працював із Ральфом Газенгютлем у Лейпцигу та Саутгемптоні, а також допомагав Гансу-Дітеру Фліку в Баварії та у збірній Німеччини.

На цю мить Рейнджерс займають 6 місце в чемпіонаті Шотландії. У Лізі Європи команда зазнала поразок у перших двох матчах групового етапу – від Генка (0:1) та Штурма (1:2).

Нагадаємо, шотландський клуб звільнив із посади головного тренера Расселла Мартіна після низки невдалих результатів.

