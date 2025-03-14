Довів свою важливість, – директор Баварії висловився про Горецку

Директор Баварії Макс Еберль висловився про півзахисника команди Леона Горецку, якого хотіла продати в останні два трансферні вікна.

Слова функціонера наводить пресслужба команди.

"Леон скористався моментом і довів свою важливість. Він заслуговує на те, щоб знову отримувати виклик до збірної Німеччини. Дуже радий за нього", – розповів Еберль.

🗣️ Sportvorstand Eberl über Leon Goretzka: "Leon hat seine Momente genutzt und seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt. Es ist verdient, dass er wieder für den DFB nominiert wurde. Er hat sich ran gekämpft und bringt gute Leistungen. Wir sind happy darüber."#FCBayern pic.twitter.com/o1ZlQPr90z — FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2025

За повідомленнями німецьких ЗМІ, клуб може змінити свою думку щодо Горецки, якого ще донедавна намагався позбутись.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що контракт німця з Баварією розраховано до літа 2026 року.

Горецка виступає за "Рекордмайтер" з 2018 року. У складі мюнхенців півзахисник виграв 14 трофеїв, зокрема став володарем золотого требла в сезоні-2019/20.

Раніше Баварія оголосила про продовження контракту з Кімміхом.