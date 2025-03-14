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Довів свою важливість, – директор Баварії висловився про Горецку

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 11:35
Довів свою важливість, – директор Баварії висловився про Горецку
Макс Еберль
Баварія

Директор Баварії Макс Еберль висловився про півзахисника команди Леона Горецку, якого хотіла продати в останні два трансферні вікна.

Слова функціонера наводить пресслужба команди.

"Леон скористався моментом і довів свою важливість. Він заслуговує на те, щоб знову отримувати виклик до збірної Німеччини. Дуже радий за нього", – розповів Еберль.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, клуб може змінити свою думку щодо Горецки, якого ще донедавна намагався позбутись.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що контракт німця з Баварією розраховано до літа 2026 року.

Горецка виступає за "Рекордмайтер" з 2018 року. У складі мюнхенців півзахисник виграв 14 трофеїв, зокрема став володарем золотого требла в сезоні-2019/20.

Раніше Баварія оголосила про продовження контракту з Кімміхом.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Горецка Макс Еберль

Макс Еберль

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