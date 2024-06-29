Нехай це буде сигналом для багатьох футболістів: тренер збірної України U-16 розкритикував підопічних після провалу в Японії

Головний тренер збірної України U-16 Юрій Мороз залишився невдоволений ставленням деяких підопічних до виступів на товариському турнірі в Японії.

Його слова наводить офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Ті гравці, яких ми взяли на турнір, мають відповідати рівню збірної. Так, хлопці старалися, але чогось не вистачало. Можливо, далася взнаки акліматизація, але факт залишається фактом: команда програвала більшість єдиноборств, я не бачив у хлопців футбольної агресії.

Утім, є й позитивні моменти. Є чимало виконавців, які справили сприятливе враження. Сподіваюся, що надалі, якщо, звичайно, ці гравці будуть прогресувати, вони залучатимуться до збірної.

Щодо рівня суперників, то мені все сподобалося. Збірні були з різних континентів, зі своїм баченням футболу. Наші футболісти, які вперше були у збірній, побачили рівень гри, де все на порядок швидше, ніж у внутрішніх змаганнях, і вимоги набагато вищі.

Упевнений, що після цього збору в багатьох наших хлопців ставлення до тренувального процесу, футбольного професіоналізму зміниться. Багато наших футболістів здобули величезний урок у тому плані, як потрібно готуватися до виступів за збірну України.

Зараз мені як тренеру потрібно ще ретельніше шукати гравців. Не скажу, що цей вік слабкий, але потенціал необхідний. До старту кваліфікаційного раунду залишилося не так багато часу.

У нас ще має відбутися один збір, і на ньому тренерському штабу необхідно визначатися з кістяком збірної на офіційні поєдинки. Нехай це буде сигналом для багатьох футболістів", — сказав Мороз.