Індзагі: Поразка піде Інтеру на користь
Сімоне Індзагі
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Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі вважає, що поразка від Фіорентини в перенесеному матчі 14 туру Серії А піде на користь його команді.
Слова італійського фахівця передає Ніколо Скіра.
Нагадаємо, 1 грудня 2024 року, гравець Фіорентини Едоардо Бове знепритомнів у матчі 14-го туру Серії А проти Інтера. Епілептичний напад, який Бове пережив на полі, призвів до зупинки серця. Після цього епізоду матч було перенесено.
"Фіалки" несподівано здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Всі три голи господарі поля забили у другому таймі. Дубль на рахунку Кіна, ще одним м'ячем відзначився Раньєрі.
"Ми заслужили поразку, вітаю Фіорентину. Ніяких драм, поразка, яка піде нам на користь. Я в першу чергу несу відповідальність. Мені не потрібні алібі, виправдання або втома: ми погано грали в першому таймі і ще гірше в другому. Скудетто? Не треба таблиць", – підсумував Індзагі.
Після цієї перемоги Фіорентина піднялася на 4 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 42 залікові бали. Інтер попри поразку залишився другим (51 бал).