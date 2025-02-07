Індзагі: Поразка піде Інтеру на користь

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі вважає, що поразка від Фіорентини в перенесеному матчі 14 туру Серії А піде на користь його команді.

Слова італійського фахівця передає Ніколо Скіра.

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року, гравець Фіорентини Едоардо Бове знепритомнів у матчі 14-го туру Серії А проти Інтера. Епілептичний напад, який Бове пережив на полі, призвів до зупинки серця. Після цього епізоду матч було перенесено.

"Фіалки" несподівано здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Всі три голи господарі поля забили у другому таймі. Дубль на рахунку Кіна, ще одним м'ячем відзначився Раньєрі.

"Ми заслужили поразку, вітаю Фіорентину. Ніяких драм, поразка, яка піде нам на користь. Я в першу чергу несу відповідальність. Мені не потрібні алібі, виправдання або втома: ми погано грали в першому таймі і ще гірше в другому. Скудетто? Не треба таблиць", – підсумував Індзагі.

#Inzaghi: “Abbiamo meritato la sconfitta, complimenti alla #Fiorentina. Non c’è da far drammi, sconfitta che ci servirà. Primo responsabile sono io. Non voglio alibi, scuse o stanchezza: abbiamo fatto male nel primo tempo e ancor peggio nel secondo. Scudetto? Non servono tabelle” pic.twitter.com/zEhUaa0grY — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 6, 2025

Після цієї перемоги Фіорентина піднялася на 4 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 42 залікові бали. Інтер попри поразку залишився другим (51 бал).