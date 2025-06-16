Тренер Челсі натякнув на підписання гравця на позицію Мудрика

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що клуб може вийти на трансферний ринок для придбання нового вінгера.

Слова італійського фахівця напередодні стартового матчу клубного чемпіонату світу передає Фабріціо Романо.

"Новий вінгер? Щось точно відбудеться. Джейдон Санчо пішов, тож у нас залишилося всього три профільних вінгери (Естевао, Нету та Мадуеке, – прим.)", – сказав Мареска.

Окрім того, в складі Челсі є український вінгер Михайло Мудрик, який тимчасово відсторонений Футбольною асоціацією Англії через допінг. Його проба А дала позитивний результат на мельдоній.

Мудрик заперечує, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Якщо Мудрик буде визнаний винним, йому загрожує дискваліфікація строком до чотирьох років.

Нагадаємо, що Челсі вирішив не викупати Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед через провал переговорів щодо особистих умов з гравцем. Санчо у нинішньому сезоні провів 42 матчі в оренді за "синіх" в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 10 асистів.