Терзич: Боруссія Дортмунд показала, що готова боротися за трофей

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич вважає, що його команда зможе поборотися з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.

Слова хорватського фахівця цитує УЄФА.

"Ми — команда з найбільшою кількістю сухих матчів у змаганні. Потрібно тримати суперника якомога далі від воріт. Ми не були на своєму найвищому рівні, коли пропускали у вересні, але зараз ми зовсім інша команда і показали, що готові боротися за трофей", — сказав Терзич.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.