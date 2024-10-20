Ще один скандал в АПЛ: фани будують теорії змови про вплив голови комітету арбітрів на вилучення Саліба

Ніколи такого не було і от знову – в Англії розгорівся черговий суддівський скандал. Багато дискусій викликав ключовий момент у вчорашньому поєдинку між Борнмутом та Арсеналом, коли на 27-й хвилині Вільям Саліба поклав на газон Еванілсон, завадивши йому вийти сам-на-сам із Давідом Раєю.

Головний арбітр матчу спершу здивував усіх, показавши французькому захиснику лише жовту картку, але після перегляду ВАР він змінив своє рішення та вилучив Саліба. В підсумку Арсенал програв у меншості та зазнав першої поразки в сезоні.

Здавалося б, момент безапеляційний, але уважні фанати помітили, що на матчі був голова суддівського корпусу АПЛ Говард Вебб і саме під час перегляду відеоповтору він, схоже, давав якій вказівки арбітрам. Судіть самі:

Хоча вилучення не викликає сумнівів, уболівальники Арсенала чіпляються за цей епізод, щоб використати його як доказ того, що судді топлять "канонірів". Особливо враховуючи те, що на наступний день Манчестер Сіті лише в компенсований час уникнув втрати очок з Вулвергемптоном, а з переможним голом теж не все так просто, адже у Бернарду Сілви міг бути пасивний офсайд.