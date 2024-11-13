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Голова суддівського корпусу Англії вперше прокоментував відсторонення арбітра-"хейтера" Ліверпуля

Олексій Погорелов — 13 листопада 2024, 09:57
Голова суддівського корпусу Англії вперше прокоментував відсторонення арбітра-хейтера Ліверпуля
Говард Вебб та Девід Кут
Goal

Голова PGMOL (орган, відповідальний за суддівство ігор в Англії) Говард Вебб уперше прокоментував ситуацію з відстороненням арбітра Девіда Кута, який нещодавно став зіркою Інтернету.

Слова колишнього арбітра АПЛ процитував Goal.

"Нам стало відомо про відео, яке поширювалося в соціальних мережах. Ми розпочали розслідування. Одного з наших арбітрів Девіда Кута було відсторонено від роботи до завершення розслідування. Більше я нічого не можу сказати", - сказав Вебб.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Інтернеті стали поширюватися відео дворічної давнини, у яких арбітр АПЛ Девід Кут висловив свою думку щодо Ліверпуля та його колишнього тренера Юргена Клоппа за допомогою багатьох нецензурних слів.

PGMOL того ж дня відсторонив 42-річного уродженця Ноттінгемшира, після чого розпочалося розслідування. УЄФА також відсторонив Кута від суддівства.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Говард Вебб

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