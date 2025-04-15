Хотів зіграти в стилі Мессі: аргентинський воротар привіз гол, вирішивши обвести всю команду

Матч 13-го туру чемпіонату Аргентини між Інстітуто та Депортіво Рієстра запам'ятався фанатам шаленим привозом голкіпера гостьової команди у намаганні врятувати програну гру.

На 62-й хвилині воротар Ігнасіо Арсе, спостерігаючи за тим, як його команда поступається у меншості із рахунком 0:1, вирішив допомогти Рієстрі.

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Кіпер вкинув собі у ноги м'яч і впевнено побіг вперед, обігруючи своїх і чужих гравців, але на 40 метрах його спіткала невдача.

Хавбек Інстітуто відібрав м'яч, відпасував його на вільного партнера, а той здалеку вразив порожні ворота, після чого бурхливо побіг святкувати гол.

Арсе довелося червоніти та битися в агонії на полі, проте цим вже нікому не допоможеш. Тим паче, що на 88-й хвилині Депортіво пропустив ще один гол.

Раніше повідомлялося, що голкіпер англійського клубу врятував команду від поразки, забивши на останніх хвилинах гол "ножицями".