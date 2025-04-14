Спантеличити не вийшло: голкіпер Тігрес влаштував виставу перед виконанням пенальті легенди Реала

Здається, іспанський захисник Серхіо Рамос вже бачив усе у футболі, але матч мексиканської між його Монтерреєм і Тігрес довів, що навіть ветерани світового рівня можуть бути до такого не готові.

Початок другого тайму – пенальті для Монтеррея. У ворота суперників призначено одинадцятиметровий, а гравець Тігрес Дієго Лайнес отримує червону картку. Серхіо підходить до точки. Все готово до удару… але тут починається справжній театр абсурду.

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Воротар Тігрес Нахуель Гусман просто повертається спиною до Рамоса і так стоїть понад 30 секунд, лише крадькома поглядаючи через плече.

Рамос – у повному здивуванні, рефері Марко Ортіс – мовчить, бо чекає, поки вилучений Лайнес покине поле. А той повільно прогулюється в протилежному боці стадіону.

Щойно звучить свисток, Гусман різко розвертається, але Рамос вже майже виконує удар. Попри весь цей цирк, іспанець холоднокровно кладе м’яч у нижній правий кут – без шансів для воротаря.

Siento lastima por ese portero estupido que ha querido intimidar a Sergio Ramos.



Queria intimidar al mejor defensa de la historia que ha forjado su caracter y su actitud ganadora en el mejor equipo del planeta tierra.



Y para aclararles.. ese porterito es Argentino. pic.twitter.com/XWaPkgqB7x — Somos Madridistas 👑 (@Mundo_MadridCF) April 13, 2025

Проте цей гол не став переможним. Монтеррей був за крок до трьох очок, але в компенсований час примудрився пропустити двічі та програти матч.

Це далеко не перший яскравий епізод у мексиканській пригоді Рамоса. Наприкінці березня він забив у трьох матчах поспіль, але потім отримав червону картку за те, що вдарив суперника по дупі.

Нагадаємо, Серхіо у січні підписав контракт із Монтерреєм на один рік і вже встиг стати головною зіркою чемпіонату.