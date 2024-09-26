Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан продовжить контракт з гравцем збірної Франції

Руслан Травкін — 26 вересня, 16:12
Мілан продовжить контракт з гравцем збірної Франції
Майк Меньян (ліворуч)
Instagram

Італійський Мілан та голкіпер Майк Меньян ведуть активні перемовини щодо продовження контракту.

Про це повідомляє сайт CdS.

Як пише видання, останні контакти між сторонами були дуже позитивними, і незабаром очікується оголошення про продовження співпраці до 2028 року.

Чинний контракт 29-річного голкіпера закінчується влітку 2026 року. "Россонері" придбав Майка перед сезоном 2021/22 у французького Лілля за 16,4 млн євро.

Зараз портал transfermarkt оцінює футболіста в 38 млн євро. На його рахунку 24 поєдинки за збірну Франції.

Мілан новий контракт Майк Меньян

Майк Меньян

УЄФА представила символічну збірну Євро-2024
Без найкращого гравця турніру: користивачі соцмереж здивовані символічною збірною Євро-2024 від Sofascore
Знову голкіпер: визначився найкращий гравець матчу Австрія — Франція
Мілан хоче придбати голкіпера збірної Грузії
Матч Удінезе – Мілан було призупинено через расистські вигуки

Останні новини