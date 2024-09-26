Мілан продовжить контракт з гравцем збірної Франції
Майк Меньян (ліворуч)
Італійський Мілан та голкіпер Майк Меньян ведуть активні перемовини щодо продовження контракту.
Про це повідомляє сайт CdS.
Як пише видання, останні контакти між сторонами були дуже позитивними, і незабаром очікується оголошення про продовження співпраці до 2028 року.
Чинний контракт 29-річного голкіпера закінчується влітку 2026 року. "Россонері" придбав Майка перед сезоном 2021/22 у французького Лілля за 16,4 млн євро.
Зараз портал transfermarkt оцінює футболіста в 38 млн євро. На його рахунку 24 поєдинки за збірну Франції.