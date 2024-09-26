Мілан продовжить контракт з гравцем збірної Франції

Італійський Мілан та голкіпер Майк Меньян ведуть активні перемовини щодо продовження контракту.

Про це повідомляє сайт CdS.

Як пише видання, останні контакти між сторонами були дуже позитивними, і незабаром очікується оголошення про продовження співпраці до 2028 року.

Чинний контракт 29-річного голкіпера закінчується влітку 2026 року. "Россонері" придбав Майка перед сезоном 2021/22 у французького Лілля за 16,4 млн євро.

Зараз портал transfermarkt оцінює футболіста в 38 млн євро. На його рахунку 24 поєдинки за збірну Франції.