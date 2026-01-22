Українська правда
Воротар Лаціо – за крок до переходу в Борнмут

Микола Літвінов — 22 січня 2026, 00:52
Хрістос Мандас
mandas35/instagram

Грецький воротар Лаціо Хрістос Мандас перебуває за крок від переходу в англійський Борнмут.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Переговори про трансфер знаходяться на завершальній стадії. Сторони узгодили платну оренду вартістю 3 мільйони євро з правом викупу, яке може стати обов'язковим за умови досягнення певних спортивних цілей, а загальна вартість операції оцінюється приблизно у 20 мільйонів євро. Сам воротар вже дав попередню згоду на переїзд до Англії.

Загалом за свою кар'єру 24-річний грек провів за Лаціо 33 матчі в усіх турнірах, провівши 13 поєдинків в "суху". Поточного сезону гравець провів лише одну гру у Кубку Італії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вишні" узгодили трансфер 20-річного таланта Ференцвароша Алекса Тотта. 

