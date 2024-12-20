Український голкіпер Баєра на правах оренди виступатиме за інший німецький клуб

17-річний голкіпер Баєра U-19 Олександр Петренко на правах оренди продовжить свої виступи за клуб третього дивізіону Німеччини Вікторія Кельн.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Петренко зможе розпочати виступи у складі нового клубу з 1 січня 2025 року,

У поточному сезоні український воротар зіграв у 1 матчі у чемпіонаті Німеччини серед команд U-19 у групі F проти Алеманії U-19 (5:2). Матч відбувся ще у серпні.

Після 18 турів Вікторія Кельн перебуває на 8-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату, в активі команди 26 очок.

Нещодавно ще один українець Артем Степанов дебютував за Баєр у Лізі чемпіонів. Хабі Алонсо випустив 17-річного гравця на поле на 73-й хвилині, коли "фармацевти" вже забезпечили собі розгромну перемогу 5:0 над Зальцбургом.