Чому реальність та очікування – не збігаються. На що варто ставити в матчі Шахтар – Аталанта

Шахтар прийматиме італійську Аталанту в матчі 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів. Після першої гри з іншим клубом із Серії А Болоньєю "гірники" мають у своєму активі 1 бал. На що ж варто звернути увагу перед переглядом для максимального загострення відчуттів? Саме час поговорити про поєдинок через призму усіх любителів азарту.

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Коректної гри з боку Шахтаря очікувати годі

Практика попередніх ігор "гірників" у найпрестижнішому єврокубку показує, що команда з Донецька чисто у відборі грає не завжди, й узагалі дисциплінованою командою є далеко не в кожній ситуації. Статистика скаже краще: в пасиві Шахтаря було щонайменше 2 жовті картки в основний час за підсумками 9 з попередніх 11 ігор у ЛЧ.

ФК Шахтар

Аталанта – команда швидка та вибухова. Шахтар підходить до матчу на фоні поганої гри та напруженої ситуації щонайменше довкола головного тренера. Усе це точно матиме вплив на дії команди на полі – уникнути нервовості як чинника, який спонукатиме "помаранчево-чорних" діяти жорсткіше, ніж того потребує ситуація, не вдасться.

Ставка: Жовті картки Шахтар (ІТБ 2) за 1,70 в БК "Фавбет"

Аталанта свого в атаці не віддасть

Є всі передумови побачити не тільки активну, а й ефективну гру італійського клубу в атаці. Й справа не тільки в тім, що "богиня" відкривала рахунок у 5 із останніх 7 ігор у головному єврокубку.

Неважко помітити, що по перерві на поєдинки збірних в "королеви провінціалів" не склалося в атаці хіба що проти англійського Арсеналу якраз у Лізі чемпіонів (0:0). Проте не треба нехтувати одразу 3 факторами. Перший – якби нападник клубу з Бергамо Матео Ретегі реалізував пенальті, клуб забив би й тоді. Другий – і без того Аталанта біля воріт "канонірів" моменти ще створювала. Третій – лондонці мали найсильнішу оборону з усіх суперників, яким "богиня" протистояла з початку сезону. Не можна проходити повз і такий фактор, як xG. В першості Італії останній у виконанні Аталанти дорівнює 12,97, і це найвища цифра серед клубів Серії А. Початок сезону показує, що втрата того ж Тойна Копмайнерса, який пішов у інший клуб, а також травма такого важливого в атаці хлопця, як Джанлука Скамакка, на команду мали не такий значний вплив. Врешті, Аталанта забивала по 2 м'ячі в 3 попередніх гостьових іграх у ЛЧ, й суперниками італійців були такі непрості опоненти, як Вільяреал, Манчестер Юнайтед та Янг Бойз. Захисту Шахтаря стримати тиск від групи атаки суперника буде надзвичайно складно, й радше — нереально.

Ставка: Аталанта (ІТБ 1,5) за 1,72 в БК "Фавбет"

Обидві команди порадують голами

І Шахтар, і Аталанта знають, як підбирати ключі до воріт візаві. Так, обидві команди не покидали поле без голу в основний час за підсумками 10 із попередніх 14 ігор Шахтаря у Лізі чемпіонів та у 6 із останніх 7 поєдинків Аталанти у головному єврокубку.

ФК Шахтар

Старт Шахтаря в УПЛ не назвеш вдалим, однак у середньому за матч "гірники" забивають трохи менше 3 м'ячів. Неважко помітити, що немало голів у Серії А і в Аталанти – 11 у 6 матчах. Разом з тим, у іграх обох колективів у їх суперників нагоди відзначитися є завжди. Тож і в нашій грі обмін голами напрошується.

Ставка: Обидві заб'ють за 1,79 в БК "Фавбет"