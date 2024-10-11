Голанд: Давно не мав стільки енергії на полі

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який вчора став найкращим бомбардиром в історії збірної Норвегії, прокоментував встановлення цього історичного досягнення.

24-річного нападника цитує Reuters:

"Звичайно, це велике історичне досягнення. Я щасливий і пишаюся, це фантастичний рекорд. Він довго тримався. У мене попереду ще багато років, і я насолоджуюся. Я давно не мав стільки енергії на полі", – заявив футболіст.

Тепер на рахунку Голанда 34 голи за збірну Норвегії. Для того, щоб побити рекорд Йоргена Юве, форварду Манчестер Сіті знадобилося всього 36 матчів.

Форвард дебютував за національну команду у 2019 році, проте досі не зіграв на чемпіонаті світу чи Європи.

Нагадаємо, рекорд Голанд встановив завдяки дублю в матчу Ліги націй проти Словенії (перемога 3:0).