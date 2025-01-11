Голанд – найкращий футболіст 2024 року у Норвегії

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став гравцем року у Норвегії.

Про це повідомляє пресслужба NFF.

У 2024 році форвард став найкращим бомбардиром в історії збірної Норвегії, обігнавши Йоргена Юве. На рахунку Ерлінга 34 голи.

🌟 Vinnerne av NFFs Gullball 2024 🌟

Erling Braut Haaland 🇳🇴 Caroline Graham Hansen



Les mer her: https://t.co/oasQhCDb5N pic.twitter.com/HOnLE31LJ5 — NorgesFotballforbund (@nff_info) January 10, 2025

Окрім того, Голанд став найкращим бомбардиром АПЛ сезону-2023/24 (27 м'ячів), чим допоміг Манчестер Сіті здобути чергове чемпіонство.

Найкращою футболісткою року стала Кароліна Хансен, яка грає у складі Барселони.

У минулому сезоні нападниця забила 32 голи у 40 матчах за "блаугранас".

Зазначимо, що ця нагорода стала для Голанда п'ятою поспіль, в той час, як Хансен вперше завоювала подібне звання.

Раніше Голанд став одним з двох найдорожчих футболістів світу.