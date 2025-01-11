Голанд – найкращий футболіст 2024 року у Норвегії
Ерлінг Голанд
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Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став гравцем року у Норвегії.
Про це повідомляє пресслужба NFF.
У 2024 році форвард став найкращим бомбардиром в історії збірної Норвегії, обігнавши Йоргена Юве. На рахунку Ерлінга 34 голи.
Окрім того, Голанд став найкращим бомбардиром АПЛ сезону-2023/24 (27 м'ячів), чим допоміг Манчестер Сіті здобути чергове чемпіонство.
Найкращою футболісткою року стала Кароліна Хансен, яка грає у складі Барселони.
У минулому сезоні нападниця забила 32 голи у 40 матчах за "блаугранас".
Зазначимо, що ця нагорода стала для Голанда п'ятою поспіль, в той час, як Хансен вперше завоювала подібне звання.
Раніше Голанд став одним з двох найдорожчих футболістів світу.