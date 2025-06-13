Гол Брагару у ворота Данії претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2025

Гол півзахисника збірної України U-21 Максима Брагару претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2025.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Серед номінантів є також точні удари Томмазо Балданці (Італія), Самуель Копашек (Словаччина) та Даніель Філа (Чехія).

Відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21

Зазначимо, що попри чудовий гол Брагару з лінії карного майданчика, Україна програла Данії та опинилась на останньому місці у турнірній таблиці.

Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер збірної України Унаї Мельгоса.