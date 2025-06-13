Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Гол Брагару у ворота Данії претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2025

Володимир Максименко — 13 червня 2025, 14:04
Гол Брагару у ворота Данії претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2025
Максим Брагару
Динамо

Гол півзахисника збірної України U-21 Максима Брагару претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2025.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Серед номінантів є також точні удари Томмазо Балданці (Італія), Самуель Копашек (Словаччина) та Даніель Філа (Чехія).

Відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21

Зазначимо, що попри чудовий гол Брагару з лінії карного майданчика, Україна програла Данії та опинилась на останньому місці у турнірній таблиці.

Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер збірної України Унаї Мельгоса.

Збірна України U-21 Збірна Данії з футболу Максим Брагару Євро-2025

Максим Брагару

Динамо відправить півзахисника в оренду
Динамо в контрольному матчі не мало проблем з данським Есб'єргом
Сич та Крупський ні до чого. Що не так з трансферною політикою Динамо
Це круто: Брагару виділив приємний момент у програному матчі Динамо проти Магдебурга
Загроза вразливого захисту та особливий статус Ярмоленка. 4 інтриги матчу Динамо – Ференцварош

Останні новини