Болонья оголосила про перехід конкурента Довбика
Італійський нападник Фіорентини Роберто Пікколі став гравцем Болоньї.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, перехід відбувся на правах оренди з обов'язковим викупом. Болонья віддасть за 25-річного форварда 18 мільйонів євро плюс 2 мільйони можливих бонусів.
Пікколі виступає за Фіорентину з літа 2025 року, коли флорентійці віддали за нього Кальярі 25 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 9 голів і 2 асисти в 44 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, нещодавно Болонья орендувала форварда Роми Артема Довбика. Пікколі може стати конкурентом гравця збірної України за місце в основному складі. Окрім Фіорентини та Кальярі, нападник також виступав за Аталанту, Лечче та Емполі.