Довбик: В Італії ще не бачили найкращу версію мене

Нападник збірної України Артем Довбик назвав причини свого переходу в Болонью.

Слова форварда наводить La Repubblica.

"В Італії ще не бачили найкращу версію Довбика. Сподіваюся та вірю, що покажу її тут. Я відчуваю, що футбол знову може приносити мені задоволення. Все інакше, коли в тебе вірять. Тут я знову відчуваю це, я важливий для Болоньї.

Директор Болоньї Марко Ді Вайо телефонував мені ще чотири роки тому, коли я грав за Дніпро. Болонья цікавилася мною, але витрачати багато грошей на нападника, що грав лише в Україні, було ризиковано. Жирона ризикнула, це справцювало. Цього літа я спілкувався з Ді Вайо та Тедеско і сказав їм: якщо я вам потрібний, якщо впевнені в мені, я йду до Болоньї. Болонья два сезони грала в Європі, виграла Коппу, провела п'ять-шість сезонів на високому рівні. Для мене це чудовий варіант", – заявив українець.