Герреро: Підписання контракту з Динамо дає привід для гордощів

Новачок київського Динамо Едуардо Герреро дав перше інтерв'ю після переходу в команду. Форвард заявив, що підписання контракту з киянами — це привід для гордощів.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я дуже щасливий приєднатися до Динамо, в цього клубу велика історія тому я дуже мотивований після переходу. Підписання контракту з киянами дає приводи для гордощів, цей перехід було оформлено наприкінці трансферного вікна, Динамо дало мені зрозуміти що я потрібен тут, щоб допомогти досягти поставлених цілей, тепер я з командою і з нетерпінням чекаю на перший матч.

До мене був інтерес давно, але найголовніше, що чутки стали реальністю і тепер я тут. зараз я думаю лише про свою гру і прагну забивати якомога більше м'ячів. Моя головна чеснота — це забивати м'ячі в чужі ворота.

Також панамець відповів на питання щодо суперників "біло-синіх" у Лізі Європи.

"Нічого не можу сказати про суперників у Лізі Європи, я проти них ніколи не грав, але у нас хороша команда, і ми маємо гарні шанси на якісний виступ. Перед підписанням я сказав, що двічі заб'ю у ворота Лаціо, буду старатися забивати не лише їм", — сказав Герреро.

Нагадаємо, 24-річний нападник підписав контракт із Динамо до 2029 року. Сума трансферу наразі не розголошується. Раніше стало відомо, де команда проводитиме домашні матчі Ліги Європи.