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Герреро: Підписання контракту з Динамо дає привід для гордощів

Андрій Яросименко — 5 вересня, 11:33
Герреро: Підписання контракту з Динамо дає привід для гордощів
Едуардо Герреро
ФК Динамо

Новачок київського Динамо Едуардо Герреро дав перше інтерв'ю після переходу в команду. Форвард заявив, що підписання контракту з киянами — це привід для гордощів.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я дуже щасливий приєднатися до Динамо, в цього клубу велика історія тому я дуже мотивований після переходу. Підписання контракту з киянами дає приводи для гордощів, цей перехід було оформлено наприкінці трансферного вікна, Динамо дало мені зрозуміти що я потрібен тут, щоб допомогти досягти поставлених цілей, тепер я з командою і з нетерпінням чекаю на перший матч.
До мене був інтерес давно, але найголовніше, що чутки стали реальністю і тепер я тут. зараз я думаю лише про свою гру і прагну забивати якомога більше м'ячів. Моя головна чеснота — це забивати м'ячі в чужі ворота.

Також панамець відповів на питання щодо суперників "біло-синіх" у Лізі Європи.

"Нічого не можу сказати про суперників у Лізі Європи, я проти них ніколи не грав, але у нас хороша команда, і ми маємо гарні шанси на якісний виступ. Перед підписанням я сказав, що двічі заб'ю у ворота Лаціо, буду старатися забивати не лише їм", — сказав Герреро.

Нагадаємо, 24-річний нападник підписав контракт із Динамо до 2029 року. Сума трансферу наразі не розголошується. Раніше стало відомо, де команда проводитиме домашні матчі Ліги Європи.

Динамо Київ Зоря Едуардо Герреро Ліга Європи-2024/25

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