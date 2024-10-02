Розберуть Бразилію "по кісточках" і зможуть їх "накрити": Лисенчук пророкує сенсацію у фіналі ЧС
Колишній головний тренер збірної України з футзалу Геннадій Лисенчук вважає, що національній команді під силу перемогти Бразилію та вийти у фінал чемпіонату світу-2024.
Такий сміливий прогноз легендарний наставник зробив у інтерв’ю Sport-express.ua.
"Тоді, у 1996-му, ми досягли великого успіху, зуміли увійти у четвірку найкращих команд планети. Але зараз я впевнений, що наші тренери розберуть Бразилію "по кісточках" і зможуть їх "накрити". Запам’ятаєте ці слова.
Зараз, якщо наші вийдуть у фінал, подивимось, як це буде. Хочеться, аби 28 років потому Україна виграла чемпіонат світу. Це було б феноменально. Бажаю усім наснаги та підтримки одне одного.
Знаю, що мій наступник на посаді президента Асоціації футзалу України Сергій Владико робив усе, аби команда перед чемпіонатом світу поїхала на турнір у Португалії, потім пройшла хорошу підготовку безпосередньо в Узбекистані. Підтримує Міністерство молоді та спорту України, спонсори. Тому тепер віримо, що наші збірники можуть поборотись та стати чемпіонами світу", – сказав Лисенчук.
Геннадій Лисенчук був головний тренер збірної України з 1994 по 2012. Під його керівництвом команда посіла 4 місце на ЧС-1996, а також двічі виходила у фінал Євро (у 2001 та 2003 роках).
Півфінальний матч ЧС-2024 між Україною та Бразилією відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. На сайті Чемпіон буде проведена текстова трансляція поєдинку.