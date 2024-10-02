Розберуть Бразилію "по кісточках" і зможуть їх "накрити": Лисенчук пророкує сенсацію у фіналі ЧС

Колишній головний тренер збірної України з футзалу Геннадій Лисенчук вважає, що національній команді під силу перемогти Бразилію та вийти у фінал чемпіонату світу-2024.

Такий сміливий прогноз легендарний наставник зробив у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Тоді, у 1996-му, ми досягли великого успіху, зуміли увійти у четвірку найкращих команд планети. Але зараз я впевнений, що наші тренери розберуть Бразилію "по кісточках" і зможуть їх "накрити". Запам’ятаєте ці слова.

Зараз, якщо наші вийдуть у фінал, подивимось, як це буде. Хочеться, аби 28 років потому Україна виграла чемпіонат світу. Це було б феноменально. Бажаю усім наснаги та підтримки одне одного.

Знаю, що мій наступник на посаді президента Асоціації футзалу України Сергій Владико робив усе, аби команда перед чемпіонатом світу поїхала на турнір у Португалії, потім пройшла хорошу підготовку безпосередньо в Узбекистані. Підтримує Міністерство молоді та спорту України, спонсори. Тому тепер віримо, що наші збірники можуть поборотись та стати чемпіонами світу", – сказав Лисенчук.