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В Зорі відреагували на заклик Ротаня раніше відпустити Батагова в олімпійську збірну

Игорь Чернявский — 14 липня, 14:17
В Зорі відреагували на заклик Ротаня раніше відпустити Батагова в олімпійську збірну

Генеральний директор Зорі Ігор Гузь повідомив, що луганський клуб узгоджував деталі виклику Арсенія Батагова в олімпійську збірну України з Національним олімпійським комітетом.

Про це Гузь розповів у коментарі "Збірній".

"Я не знаю, через кого звертався Ротань і що він там говорив. Ми надали лист, у якому чітко написали, коли Батагов прибуде у розпорядження олімпійської збірної. У нас це питання узгоджено з НОК. Більше мені нічого коментувати", — сказав Гузь.

Ще на початку липня "ТаТоТаке" повідомляло, що Батагов приєднається до команди Руслана Ротаня лише за кілька днів до початку Олімпійських ігор-2024. У луганському клубі хочуть, щоб Арсеній провів якомога більше часу на зборах у Словенії.

Сьогодні, 14 липня, олімпійська збірна України проведе товариський матч проти Єгипту.

Національний олімпійський комітет Батагов Руслан Ротань Зоря Луганськ Олімпійська збірна України з футболу

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